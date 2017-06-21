Sanayicilere vergi takdiri

Arsin OSB Yönetim Kurulu’nu ziyaretinde 7020 sayılı Borçların Yapılandırılması Kanunu hakkında bilgilendirmede bulunan Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, ardından gerek bu bilgilendirme toplantısı ve gerekse OSB’de bulunan kurumların vergi konusundaki hassasiyetlerini takdirle izlediklerini söyledi.

Yaman, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Erkut Çelebi’ ye teşekkür plaketi sundu ve “Sanayicimizin ülke ekonomisine katkısı son derece önemli. Vergilerini düzenli ödeyerek örnek olmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi ise sanayiciler olarak “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” ilkesini her zaman ön planda tuttuklarını belirtti.