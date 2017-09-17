Sandık Gölü ve Şelalesi ilgi bekliyor

2 bin rakımlı Sis Dağı’nda bulunan doğa harikası Sandık Gölü ve Şelalesi son yıllarda özellikle Sis Dağı’na çıkan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi. Gölün turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışma başlatılmasını isteyen yöre halkı, şelaleye ve göle giden patika yolun iyileştirilerek bir yürüyüş yolu yapılmasını istiyor. Yöre halkı "Sis Dağı yaylamız bilinen bir yer olmasına rağmen yayladaki Sandık Gölü ve Şelalesi pek bilinmiyor. Burasının tabelası bile yok. Meraklıları sosyal medyadan veya internet duyarak ancak güçlüklü burayı bulabiliyor. Buranın hem tanıtılması hem de yerli ve yabancı turistlere açılması için destek bekliyoruz” dediler.

Sandık Gölü’ne Sis Dağı’na çıkan yoldan kısa mesafe olan bir yürüyüş yolu ile ulaşılabileceğini de belirten yayla sakinleri “Sandık Gölü’nün ve çevresinin temizlenmesi mesire alanları, yürüyüş yolları ve bölgeyi kuş bakışı görebilecek cam teraslar yapılması lazım. Bunları yaparken de çevreye zarar vermeden yapılmasını istiyoruz. Burası bakir bir bölge ve çok bilinmeyen bir yer" ifadelerini kullandılar.