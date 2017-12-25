Sazlı sözlü diyaliz

Diyaliz Hekimi Seyit Hisoğlu, hastalarından çok güzel tepkiler aldığını söylüyor.

Hastaların ilaçtan ziyade morale daha çok ihtiyacı olduğunu belirten Hisoğlu, tedavinin birinci aşamasının pskolojik olduğunu bunu da müzik sayesinde gidermeye çalıştıklarını ifade ediyor. Serviste türkü söylemediği zaman hastaların kötü bir şey olduğunu düşünüp endişelendiklerini belirten Hisoğlu, bazı hastalarının da zaman zaman çalıp söylediği türkülere eşlik bile ettiklerini belirtiyor. Hisoğlu “Saz çalma merakım bir hastamın bana saz hediyesi etmesiyle başladı. Daha sonra kursa gitmeden kendi kendime öğrendim. Yaklaşık 6-7 yıldır da çalıyorum. Daha önce de acil serviste çalışırken hastalarıma konser verirdim. Yani o dönemler muayene etmeye şarkı söyleyerek başlamıştım ve o alışkanlık bugüne kadar sürdü. Sabahleyin hastalarımla sohbet ederek tedavilerini düzenlerim. Bu yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürer. Daha sonra sazımı alarak onları eğlendirmeye başlarım. Hastalarımızı burada çocuklarımızdan daha fazla görüyoruz. Yani hastamız haftada üç gün gelerek burada 3-4 saat kalıyor. Hastalarımızla ağabey kardeş gibi oluyoruz. Hastalarımıza şunu söylüyoruz biz burada tedavi ediyoruz ancak bizim asli görevimiz bu değil. Bizim amacımız hastalarımız ağrısını keserek müzik sayesinde eğlenmesini sağlamak. Türkü söylerken bazı hastalarım bize eşlik ediyor, bazıları da horon oynuyor. Hastada psikolojik tedavi birinci aşama. Moral ne kadar yüksek olursa hasta o kadar iyi demektir. Hastanın ilaçla fazla işi yok. Bunun ilaçtan daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hastalarıma müzik söylemediğim zaman tepki alıyorum iki gün uğramazsam hemen beni arıyorlar. Zaman zaman istek bile isteyenler oluyor” dedi.

"Trabzonspor’u ve doktorumu çok seviyorum"

Yaklaşık 9 yıldır diyalize giren 21 yaşındaki Miraç Birinci de müzik sayesinde moral bulduklarını belirterek Trabzonspor’u ve doktorunu çok sevdiğini söylüyor. Birinci, “9 yıldır diyaliz hastasıyım. 21 yaşındayım. Hastalığım ateşlenmeyle başladı. Daha sonrasında doktor diyalize gireceğimi söyledi. O günden beri de diyalize giriyorum. Yapacak bir şey yok hayat böyle devam ediyor. Haftada üç gün 4 saat diyalize giriyorum. Doktorumun söylediği müzik bana çok moral veriyor. Doktor amcam çalmadığı zaman çok özlüyorum. Keşke çalsa da moral bulsak diye kendi kendime söyleniyorum. Kendisi zaten bizim medar iftarımız. Doğuştan Trabzonspor fanatiğiyim. Trabzonspor’u ölümüne seviyorum. Trabzonspor yenildiği zaman diyalizim güzel geçmiyor. Benim moral motivasyonum Trabzonspor ve doktor amcam” diye konuştu.