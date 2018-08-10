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10 Ağustos 2018 16:45

Şehit Eren Bülbül mezarı başında anıldı

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, şehadetinin sene-i devriyesinde Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret etti.

Şehit Eren Bülbül mezarı başında anıldı

10 Ağustos 2018 16:45


Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Eren Bülbül’ün Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi’nde bulunan kabrini ziyaretinde, 11 Ağustos 2017 Cuma günü gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için dua etti.


Eren Bülbül’ün kanının yerde kalmadığını söyleyen Altunbaş, “Tüm Türkiye’yi yasa boğan, hepimizi derinden yaralayan hain saldırının ardından bir yıl geçti. Geride bıraktığımız süreçte, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i şehit eden teröristler güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilerek ikisinin de kanı yerde kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu terörle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam etmekte. İçerdeki ve dışardaki tehditleri bir bir yok etmektedir” ifadelerini kullandı.


Türkiye’de Eren Bülbül gibi kahramanların Çanakkale’den bu yana hep var olduğunu sözlerine ekleyen Altunbaş, “Türk Milleti kahramanlar çıkarmaya alışkın bir millettir. Kahramanlarına her zaman gerektiği saygı ve minneti göstermiştir. Onların geride bıraktığı aileler bizim ailelerimizdir. Onların huzuru için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlamda, Eren Bülbül’ün ailesine ev yapımında büyük emeği geçen ve yolun betonlanması çalışmalarını yürüten Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Sayın Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na teşekkür ederiz. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm düşmanlardan korusun. Milletimiz hiçbir zaman kimseye bu ülke üzerinde kirli planlarını uygulama fırsatı vermeyecek” diye konuştu.




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