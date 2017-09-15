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15 Eylül 2017 13:18

Şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret için kilometrelerce yol yürüdü

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir’i sürekli rüyasında görmesinin ardından Halisdemir’in Niğde’de bulunan mezarını ziyaret için 1 Mart’ta yola çıkan ve daha sonra elinde Türk bayrağıyla farklı şehirlere yürüyen Osman Koç, Trabzon’a gelerek şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti.

Şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret için kilometrelerce yol yürüdü

15 Eylül 2017 13:18


Burdur’un Bucak ilçesinden şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret için 1 Mart günü yola çıkan 63 yaşındaki Osman Koç, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret için elinde Türk bayrağı ile kilometrelerce yol yürüdü. Trabzon’un Maçka ilçesine yürüyerek gelen Koç, Eren Bülbül’ün Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi’nde bulunan mezarını ziyaret ettiğini belirterek, “1 Mart’ta yola çıktım. Akdeniz’i dolaşırken Mut’a geldim. Yürümemi sürdürürken Maçka’da Eren Bülbül çocuğumuzun PKK’lılar tarafından bir astsubay ile birlikte şehit olduğunu duydum. Daha sonra buraya yürümeye karar verdim. Uzun yol katederek Maçka’ya geldim. Eren’imizin mezarına geldim. Aileden ağabeyi ile görüştüm” dedi.


Koç, 1 Mart 2017 günü Burdur’un Bucak ilçesinde çıktığı yolda yaklaşık 4 bin kilometrelik yol katettiğini sözlerine ekledi.




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