Selçuk Çebi yetenek taramasına katıldı

İstanbul’da yapılan açılış töreninde Çebi’ye ilgi büyüktü.

Özellikle genç yetenekleri bulmak için bu tür taramaların yapılmasını faydalı olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi ”Bu taramalar benim zamanımda yoktu. Keşke olsaydı. Spor yapmak için ne zorluklar çektiğimi ben iyi biliyorum. Güreş yapacak minderimiz yoktu. Ulaşım başlı başına bir sorundu. Sevdiğim sporu yaparak inanarak ülkemin bayrağını en yükseğe çektirdim. Bu taramalardan yeni gençler çıkacak. Biz kendimiz zorlayarak çıktık. Şimdi onların ayağına gidiliyor. Bu harika bir çalışma” dedi.

Gençlere de seslenen Çebi ”Bu fırsatı iyi değerlendirin. Ayağınıza kadar gelen kısmeti geri çevirmeyin. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmanın en kolay yolu spordur. Yeteneğinizi mutlaka keşfedin ve üzerine gidin” diye konuştu.