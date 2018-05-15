Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 10:10

Selçuk Çebi yetenek taramasına katıldı

Dünya ve Avrupa Güreş şampiyonu AK Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin resmi açılışı programına katıldı.

Selçuk Çebi yetenek taramasına katıldı

15 Mayıs 2018 10:10

İstanbul’da yapılan açılış töreninde Çebi’ye ilgi büyüktü.


Özellikle genç yetenekleri bulmak için bu tür taramaların yapılmasını faydalı olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi ”Bu taramalar benim zamanımda yoktu. Keşke olsaydı. Spor yapmak için ne zorluklar çektiğimi ben iyi biliyorum. Güreş yapacak minderimiz yoktu. Ulaşım başlı başına bir sorundu. Sevdiğim sporu yaparak inanarak ülkemin bayrağını en yükseğe çektirdim. Bu taramalardan yeni gençler çıkacak. Biz kendimiz zorlayarak çıktık. Şimdi onların ayağına gidiliyor. Bu harika bir çalışma” dedi.


Gençlere de seslenen Çebi ”Bu fırsatı iyi değerlendirin. Ayağınıza kadar gelen kısmeti geri çevirmeyin. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmanın en kolay yolu spordur. Yeteneğinizi mutlaka keşfedin ve üzerine gidin” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç