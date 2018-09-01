Selde mahsur kalan aile kurtarıldı

Of ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar İrfanlı ve Yazlık mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. İrfanlı mahallesinde Roşi Deresi’nin debisinin yükselmesiyle dere yatağında bulunan bir evde mahsur kalan 5 kişi yetkilileri arayarak yardım istedi. Olay yerine gönderilen AFAD ekipleri kapanan yol nedeniyle evde mahsur kalan Rıfat İhtiyar, Saadet İhtiyar, Tuba İhtiyar, Berat İhtiyar ve Hatice Tokyay’a yaya olarak ulaşmaya çalıştı. Heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmakta zorluk çeken ekipler bir süre sonra iş makinelerinin yardımıyla aileye ulaştı. Kepçe yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtularak 112 ekiplerinin bulunduğu bölgeye getirilen aile tedbir amaçlı hastaneye getirildi. Korktukları için çatıya çıktıklarını belirten Rıfat İhtiyar, "Bir anda şiddetli yağmur yağmaya başladı. AFAD ekipleri gelerek bizi kurtardı" dedi.

Vatandaşlar kendi çabalarıyla evlerdeki suları boşaltmaya çalıştı

Of ilçesinin İrfanlı ve Yazlık mahalleleri ile Sürmene ilçesinin Çamburnu Mahallesi’de heyelan ve dere taşkını olayları yaşandı. Çamburnu Mahallesi’nin merkezinde bazı iş yerlerini su basarken birkaç yolda ulaşıma kapandı. 4 saat aralıksız süren şiddetli yağışların ardından bazı evlerin bodrum katlarının su bastı. Bazı binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar kendi çabalarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi saat 22.00 itibariyle 20 iş makinesi ve 20 su motoru ile tüm bölgelere müdahale etti. Belediye ekipleri sabaha kadar aralıksız olarak çalışmalarına devam edeceği belirtilerken, Büyüksehir Belediyesi ayrıca yoğun sağanak yağış alan ve heyelan riski bulunan Araklı ilçesinde de ekiplerini hazır olarak bulundurduğu bildirildi.

“Endişe edilecek bir durum yok”

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yağışın akşam saatlerinde başladığını ve 4 saat aralıksız devam ettiğini belirterek, “Endişe edilecek bir durum yok. 2-3 mahallemizde heyelanlar meydana geldi. Yolda göçmeler oldu. Kapanan yollar oldu hepsini açtık. Mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Roşi deresinde yatağın tıkanmasıyla birlikte su baskını oldu. Bütün ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Ufak tefek hasarlar var inşallah hepsi kısa sürede çözülecek” ifadelerini kullandı.