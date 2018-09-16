Sepsis hastalığına farkındalık oluşturmak için pedal çevirdiler

Her yıl 6 milyon insanın hayatını kaybettiği sepsis hastalığına dikkat çekmek için Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” etkinlikleri kapsamında Trabzon'da bisiklet turu düzenlendi.

Beşirli Ekopark önünden başlayan ve Tanjant yolu üzerinden devam edip Atatürk Alanı'nda son bulan bisiklet turuna, bisikleti olan, çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşlar katıldı. Atatürk Alanı'nda yapılan basın açıklamasında, halka sepsis hastalığı tanıtılarak, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Türk Yoğun Bakım Derneği adına basın açıklaması yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Hekimi Uzman Doktor Hüseyin Şenel, "6 milyon insan her yıl sepsis nedeniyle kaybediliyor. Türk Yoğun Bakım Derneği 13 Eylül Dünya Sepsis Günü nedeniyle, hızla artan sepsis oranlarına dikkat çekmek için bu bisiklet turunu Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Bisikletlileri Derneği'nin katkılarıyla düzenledik. Ülke genelinde 40'a yakın il ve ilçede sepsise dikkat çekmek için etkinlikler gerçekleştirildi. Sepsis hayatı tehdit eden enfeksiyon demektir. Sepsis vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan ve bağışıklık sisteminin çökmesine yol açarak, solunum yetmezliği, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliğine neden olarak hastanın kaybedilmesine neden oluyor. Erken tanı ve hızlı tedavi şart. Kişisel hijyen alışkanlıkları hastalığın kontrolünde önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.