Sera Gölü temizleme çalışmalarının ardından eski haline döndürüldü

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Ağustos'ta bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel nedeniyle yüzeyi çamur ve çöplerle kaplanan akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesindeki Sera Gölü, Türkiye'de alanında tek olan yüzen kepçe ile temizlenirken, göl eski görünümüne kavuştu. Yapılan çalışma sonucu gölden yaklaşık 2 bin kamyon balçık ve çamur çıkartıldı.

Kurban Bayramı'nın 2. günü 22 Ağustos tarihinde Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışların ardından turizm merkezi Sera Gölü'nün yüzeyi derelerden gelen çamur ve çöplerle kaplanmıştı. 1950 yılında heyelan sonrası oluşan ve özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Sera Gölü için o dönemde aradan geçen 3 haftalık süreye rağmen ilgili birimler tarafından gölde bir temizlik çalışması başlatılmamıştı. Göl kenarındaki tesis çalışanları harekete geçerek kendi ilkel imkanları ile gölü temizlemeye başlamıştı. Motorlu bir kayığın önüne file tutarak gölü çöpten temizlemeye çalışan işletmeciler tarafından yapılan ilginç çalışma ile gölün kısa sürede temizlenmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkınca Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmişti. İstanbul'da özel bir firma tarafından yapılan Türkiye'de tek olduğu öğrenilen yüzen kepçe göldeki temizlik çalışmalarına 23 gün önce başlamıştı.

Özel donanımı sayesinde suda batmadan temizlik çalışmasını yapan iş makinesi, gölün tabanında yer alan çamurları kepçe yardımıyla kıyıda oluşturulan bir alana toplayarak buradan da kamyonlarla başka yerlere nakledildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve kamyonlarında destek verdiği temizlik çalışmaları sonucu göl eski görünümüne kavuştu.

Çalışmayı yapan iş makinesinin sorumlusu İsmail Memur, çalışmaların sonlandığını belirterek “Burada 23 günlük bir çalışmamız oldu. Yaklaşık 2 ay önce meydana gelen sel nedeniyle burası çamur, çöple dolmuştu. Bizde 23 günlük temizleme çalışmasının ardından gölü eski haline getirdik. Önce yüzen ekskavatör sayesinde göldeki çamurları temizleyerek kenara aldık. Daha sonra iş makinaları yardımıyla kamyonlara yükleyip başka yerlere gönderildi. Gölden aşırı derecede balçık çıktığını söyleyebiliriz. Tam olarak kamyon sayısını saymadık ancak 2 bin kamyona yakın çamur balçık çıktığını söyleyebiliriz. Şu an son hali, eski doğal görünümüne getirdik. Olası sele karşı önlemimizi aldık ancak yine de ne olacağı konusunda garantimiz yok” dedi.

Yüzen ekskavatör ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerindeki gölleri temizlediklerini ifade eden Memur, “Makine parkımız ile Türkiye ve yurt dışında kiralama hizmeti sunuyoruz. Yüzen ekskavatörümüz ile Bolu, Abant, Uzungöl, Sera Gölü, Büyükçekmece Gölü ve Avanos Gölü temizliğinde görev yaptık” diye konuştu.