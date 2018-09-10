Sera Gölü'ne teleferik projesi

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü teleferik projesiyle gölün cazibesini arttıracak.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, düzenlediği basın toplantısı ile Sera Vadisi Turizm Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Sera Vadisi Turizm Projesiyle birlikte bölgedeki turizmin gelişmesine büyük bir katkı sağlanmış olacağını belirten Başkan Türkmen, “Son yıllarda ilçemiz bölge turizminin önemli uğrak yerlerinden biri haline gelmiştir. Akçaabat'ta turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için belediyemizce çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Akçaabat'ın sahil bölgesinde yoğunlaşan turizmin dağ ve yaylalara doğru geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bölgeye yapılacak tünel ile birlikte mevcut yolun gezinti ve rekreasyon alanı haline getirilebileceğini dile getiren Başkan Türkmen, “Trabzon'un Uzungöl'den sonra doğal güzellikleri ile öne çıkan Sera Gölü, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından bölgenin uğrak yerlerinden biri durumuna gelmiştir. Yöremizin insanları ile birlikte Körfez ülkelerinden gelenler burayı çok beğenmektedir. İlave düzenlemelerle daha kapsamlı hale getirilebilecektir. Gölün doğu kenarından Derecik karayolu geçmektedir. Gölün girişinden itibaren yola paralel bir tünel yapılarak yol buraya alındıktan sonra mevcut yol gezinti ve rekreasyon alanı haline getirilebilecektir. Böyle bir uygulama gölün cazibesini artıracak ve kullanımını rahatlatacaktır” diye konuştu.

Sera Gölü teleferikle izlenecek

Sera Gölü'ne gelen ziyaretçilerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak için teleferik projesini hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Türkmen, “Sahile 5-6 km mesafede yaklaşık 670 metre rakımda bulunan Ayana Tepesi, Sera Gölü yamaçları üzerinde adete doğal bir seyir terasıdır. Belediye Başkanlığımızca Ayana Tepesi mevkiinde yürüyüş ve bisiklet yolları, dağ kızağı hattı, piknik ve kamp alanları, seyir terasları, oryantiring sporu için düzenlemeler ve turistik tesisler yapılması için planlama çalışmaları devam ettirilmektedir. Burada yaklaşık 173 dönümlük alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlığın onayı ile belediyemize tahsis edilmiştir. Yaptığımız çalışmada Sera Gölünden Ayana Tepesine iki alternatifli teleferik hattı önerilmiştir. Alternatiflerden biri 1,6 km uzunluğunda, diğeri 3,2 km uzunluğunda olmaktadır. Sera Vadisi Projesi ile öngörülen tesislerin ve düzenlemelerin yapılması halinde Trabzon ve Akçaabat'ta turizmin gelişmesine büyük bir katkı sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Göl bentlere rağmen çamurla kaplandı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından yüzeyi çamur ve çöplerle kaplanan Sera Gölü'ne daha önce yapılan bentlerin bile yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Türkmen, “Gölün temiz tutulması için çeşitli yönler var. Bir kamunun halletmesi gereken taraflar var birde vatandaşa düşen görevler var. Sera Gölü bir nimet. Mutlaka korunması lazım. O vadinin yukarlara kadar düzenlenmesi gerekiyor. O düzenleme konusunda bugüne kadar birçok çalışma yapıldı. Akçaköy'e kadar bentler yapıldı. Ama demek ki onlarda yeterli olmuyor. Bu dereye çok şeyler yapıldı ama ilave bentler yapılması gerekiyor. Vatandaş ise gelişi güzel yol açmayacak. Yol açarken bile haber vermiyorlar. Vatandaşa çok görev düşüyor çöpünü derelere atmayacak. Derenin yüzeyi hep çöp doldu. Gölde çok büyük bir masraf var yeniden çamur boşaltılacak” dedi.