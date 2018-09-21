Sera Gölü'nü yüzen kepçe ile temizliyorlar

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan ve geçtiğimiz haftalarda sel nedeniyle yüzeyi çamur ve çöplerle kaplanan Sera Gölü'nü Türkiye'de sadece tek olan bir iş makinesi temizliyor.

Kurban Bayramı'nın 2. günü Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışların ardından turizm merkezi Sera Gölü'nün yüzeyi derelerden gelen çamur ve çöplerle kaplandı. 1950 yılında heyelan sonrası oluşan ve özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Sera Gölü için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. İstanbul'da özel bir firma tarafından yapılan Türkiye'de tek olduğu öğrenilen yüzen küpçe gölde temizlik çalışmalarına başladı. Özel donanımı sayesinde suda batmadan temizlik çalışmasını sürdüren iş makinesi gölün tabanında yer alan çamurları kepçe yardımıyla alarak kıyıda oluşturulan bir alana topluyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve kamyonlarında destek verdiği temizlik çalışmalarının 20 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul'da özel bir firmaya ait iş makinesinin sorumlusu İsmail Memur, yüzen iş makinesinin Türkiye'de tek olduğunu belirterek, “Genellikle gölet işlerinde çalışıyoruz. Özel ekipman ve özel olarak eğitilmiş elemanlarla vatandaşa ve devletimize hizmet veriyoruz. Türkiye' de tek makine. Ekipmanlar yurt dışından gelmiştir. Montajı İstanbul'da yapılır. Baraj, gölet, bataklık alanlardan temizlik çalışması yapar. Çalışmalar yaklaşık 20 gün sürecek. Gölde bulunan balçığı kıyıda duran diğer makinenin önüne getirerek oradan alınmasını sağlıyor. Buradan balçığı araçlar alarak hafriyat alanlarına götürüyor. Çalışmalar tamamlanınca göl tamamen temizlenecek. Paletin özelliği aynı teknelerin altında olduğu bir sistemle yapılmasıdır. En önemli özelliği ise suyun üzerinde durabilmesidir. 5-6 metre derinliğe kadar batmaz” dedi.

İşletmeciler ilkel yollarda temizlemeye çalışmıştı

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nün yüzeyi geçtiğimiz 22 Ağustos günü etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında dere sularının getirdiği çöp ve çamurla kaplanmış ve o dönemde aradan geçen 3 haftalık süreye rağmen DSİ ve ilgili birimler tarafından gölde bir temizlik çalışması başlatmamıştı. Göl kenarındaki tesis çalışanları harekete geçerek kendi ilkel imkanları ile gölü temizlemeye başladı. Motorlu bir kayığın önüne file tutarak gölü çöpten temizlemeye çalışan işletmeciler tarafından yapılan ilginç çalışma ile gölün kısa sürede temizlenmesinin mümkün olmadığı belirtilmişti.