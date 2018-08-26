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26 Ağustos 2018 20:30

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde serinlemek için dereye giren bir genç boğuldu.

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

26 Ağustos 2018 20:30


Maçka ilçesindeki Mulaga Deresi’ne arkadaşıyla birlikte serinlemek için giren Yunus Emre Ergün (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Ergün’ün derede kaybolduğunu gören arkadaşı çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine Ergün’ün kaybolduğu dereye gelen Sahil Güvenlik ekipleri su altında çalışma başlattı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK Özel Timi-2, Yunus Emre Ergün’ün cansız bedenini su yüzeyine çıkardı. Sudan çıkartılan Ergün’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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