İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sertifikasını lisede öğrencisi olan kaymakamdan aldı

Trabzon’da düzenlenen 2.

Trabzon'da düzenlenen 2. Art Sanat Resim Sergisi kapanış töreninde sergi açan Kayseri'deki Yahya Kemal Bayatlı Lisesi'nden öğretmeni Dursun Ali Akça ile karşılaşan Kaymakam Tolga Toğan öğretmenine sertifikasını verdi.


Sertifika töreninde konuşan Kaymakam Tolga Toğan, liseyi Kayseri'de Yahya Kemal Bayatlı Lisesi'nde okuduğunu hatırlatarak "Yıllar sonra öğretmenimle Trabzon'da karşılaşmak benim için büyük sürpriz oldu. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum "derken, öğretmeni Akça ise "Benim için de büyük mutluluk oldu. Öğrencimi Trabzon da bu kadar önemli bir ilçede kaymakam olarak görmek beni duygulandırdı. Öğretmenliğin en güzel tarafı da bu işte" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.