Sertifikasını lisede öğrencisi olan kaymakamdan aldı

Trabzon'da düzenlenen 2. Art Sanat Resim Sergisi kapanış töreninde sergi açan Kayseri'deki Yahya Kemal Bayatlı Lisesi'nden öğretmeni Dursun Ali Akça ile karşılaşan Kaymakam Tolga Toğan öğretmenine sertifikasını verdi.

Sertifika töreninde konuşan Kaymakam Tolga Toğan, liseyi Kayseri'de Yahya Kemal Bayatlı Lisesi'nde okuduğunu hatırlatarak "Yıllar sonra öğretmenimle Trabzon'da karşılaşmak benim için büyük sürpriz oldu. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum "derken, öğretmeni Akça ise "Benim için de büyük mutluluk oldu. Öğrencimi Trabzon da bu kadar önemli bir ilçede kaymakam olarak görmek beni duygulandırdı. Öğretmenliğin en güzel tarafı da bu işte" şeklinde konuştu.