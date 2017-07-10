Sevgi evlerinde kalan çocuklarla piknik yaptılar

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu öncülüğünde İl Kadın Kolları Yöneticileri program kapsamında Fatih Sevgi Evleri Sitesi’nde kalan kız ve erkek çocuklarla piknik yaptılar.

Çocuklara vekalet eden öğretmenlerin de katıldığı piknik programında çocuklar çeşitli oyunlar oynarken, daha sonra mangal yaptı. Programdan memnun kaldıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri görevlileri çocukların bu güzel programdan mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Başkan Ayvazoğlu da çocuklarla güzel bir geçirdiklerini ifade ederek “Pazar günümüzü bu kadar kıymetli ve özel olan çocuklarımızla geçirmek bizler için memnuniyet vericiydi. Doğanın tam içinde aile ortamında ve çocuklarla çocuk olarak sadece bir piknik değil unutulmaz bir gün yaşadık. Hem çocuklarla çocuk olduk hem de onların gülen gözlerindeki ışıkla bizler de aydınlandık. Bu güzel programda emeği geçen birimlere ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Biz güzel bir aileyiz ve bu ailenin güzelliklerini bu şekilde paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.