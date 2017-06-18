Şiddet ve cinsel içerikli oyunlar çocukları olumsuz etkiliyor

“+18” etiketi ile satılan cinsel ve şiddet içerikli oyunların internet kafelerde çocuklara oynatıldığı yönünde değerlendirmelerde bulunan İmperial Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Seden Celep Ekici, günümüzde internetin kötü kullanımı yüzünden bu tarz haberleri zaman zaman duyduklarını belirterek, kendilerine konuyla ilgili başvuruların olduğunu kaydetti.

Olumsuz görüntülerin çocuklara bir model alma davranışı olabileceğine dikkat çeken Ekici, "Maalesef günümüzde internetin kötü kullanımıyla ilgili bu tarz haberler duyuyoruz. Özellikle 18 yaş altı çocuklarda bir model alma davranışı olabiliyor. O olumsuz görüntülerin izlenmesi çocukların gündelik hayatında sürdürme eğiliminde gösterebiliyorlar. Dolayısıyla izlediği şeyi arkadaşına uygulama gibi veya evde annesine babasına öfkeyle birlikte gösterme şekli olabiliyor. Çünkü çocuklar sadece o ekran içerisinde olan sanal ortamdaki şeyleri dışarıda da sürdürme davranışı içerisinde maalesef olabiliyor" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili kendilerine bir çok ailenin geldiğini ifade eden Ekici, "Bana da bu konuyla ilgili gelen bir çok danışanım oldu. Direkt bu böyledir diyebilmemiz doğru değil. O çocuğun alt yapısında neler yaşanmış yani aile yapısı düzeni nasıl herhangi bir psikiyatrik hastalığı var mıdır diye de görmek gerekiyor. Etkileyebilir destekleyebilir. Sonuçta çocukların hayal gücü çok geniştir. Oradaki gerçek ve hayali ayırt etme ile ilgili eğer çocuğun alt yapısında bir problem varsa destekleme anlamında etkisi olmuş olabilir" diye konuştu.

"Yasaklama çözüm değil"

Çocuklara internetin yasaklanmasının çözüm getirmeyeceğini kaydeden Ekici, "Gündelik hayatımızda interneti kesinlikle yasaklama gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü aile bireylerin de elinde sürekli telefon internet kullanımı olduğu için çocuğu tamamen bunun dışında bırakmak maalesef mümkün değil. Bunun için ne yapılabilir? Kısıtlama olabilir? Belirli bir saat limiti olabilir. Ailenin kontrolünde olabilir ama bu kontrolü çocuğa çok hissettirmeden çocuğa baskı altında vererek değil. Aile oyunları sürekli bakmalı eğitici bir oyun mudur? Değil midir? İçeriğinde ne var sürekli ailelerin bu anlamda denetimlerini öneriyoruz. Okul saatlerinde değil eve geldiği zaman değil, hafta sonları belki bu tarz şeylerin içinde olabilirler" ifadelerini kullandı.