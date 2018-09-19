Siirt Valisi Atik baba ocağında

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, baba ocağı Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ziyaret sırasında Başkan Muhammet Balta'ya Siirt'ten getirdiği yöresel hediyeleri verdi. Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ise Vali Atik'e Vakfıkebir Belediyesi tarafından bastırılan ‘Osmanlı Salnamelerinde Vakfıkebir' ve ‘Hicranlı Yıllarında Büyükliman' isimli kitapları ve kemençe maketi takdim etti.

Ziyaret sırasında konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, “İlçemizden çok değerli şahsiyetler yetişiyor. Bunlardan bir tanesi de Siirt Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'dir. Kendisi ile gurur duyuyor, görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise “Trabzonlu ve Vakfıkebirli olmaktan her zaman gurur duydum. Bu makamlarda hem bulunduğumuz şehirlere hizmet ediyor hem de ilimizi ve ilçemizi temsil ediyoruz. Böyle önemli görevlerle ülkeme hizmet etmeyi nasip ettiği için Yüce Allah'a her zaman şükrediyorum. Belediye Başkanımız Muhammet Balta Vakfıkebirimize çok başarılı çalışmalarla önemli hizmetler kazandırıyor. Kendisini yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyor, bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.