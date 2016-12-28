Şirket Haberleri

Trabzon’da beyaz eşya ve elektronik eşya firmaları döviz kuruna inat yeni yıla düşük fiyatlarla giriyor.

Bu firmalar arasında yer alan ve bir süre önce Akçaabat ilçesi eski balıkhane yanında yeni bir mağaza açan Uzun Ticaret Vestel Bayii Kur’a inat yüzde 50’lere varan indirimlerle vatandaşlara cazip fiyatlar sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bayii yetkilisi Ahmet Uzun, yaşanan son terör olayları ve şehitler nedeniyle planladıkları görkemli açılışı yapamadıklarını hatırlattı. Uzun “Türkiye’de elektronikte ve beyaz eşyada ihracat liderliğine devam eden bir markanın temsilcisiyiz. Yaklaşık 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız. Onun için mutluyuz. Biz elektronikte pazar lideri, beyaz eşyada her geçen gün pazar elde eden bir firmayız. Yerli işçi, mühendis, iş adamı ile Türkler’in neler yapabileceğini her zaman ortaya koymuş bir firmanın temsilcileriyiz. Akçaabatlı hemşerilerimizi markamızın ayrıcalıkları ile tanıştırmak, ayrıca açılışa uygun çeşitli ürünlerde yaptığımız yüzde 50’lik indirimlerin yanında, koşulsuz iade kampanyamızla Akçaabatta bir ilki buluşturmak için herkesi mağazamıza bekliyoruz" dedi.