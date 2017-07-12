Şırnaklı ve Şanlıurfalı öğrenciler Trabzon’u gezdi

Ziyaretlerinin son gününde deniz turu yapan grup adına açıklama yapan TÜGVA Şırnak Temsilcisi Fırat Som, Trabzon’a hayran kaldıklarını söyledi. Som “Trabzon’a geldiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ama muhteşem bir misafirperverlik gördük. Şırnak’tan çıkmamış ömründe deniz görmemiş yavrularımız vardı. Onlar için güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

TÜGVA Şanlıurfa İl Temsilcisi Bekir Bekiroğlu ise ziyaretten memnun kaldıklarını ve tüm Trabzon’u şehirlerine beklediklerini belirterek, “Trabzon ve Şanlıurfa takımları da kardeş takım. Kardeşlerimizin memleketinde olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Gönül köprüleri kurduk”

Ardından söz alan TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Osman Ergün ise “TÜGVA olarak şehirler arası gönül köprüleri kurduk. 1 hafta boyunca Trabzon’da, Şırnaklı ve Şanlıurfalı misafirlerimizi ağırladık. TÜGVA olarak bu ziyaretleri artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya ise yaptığı konuşmada, gençlerin birliktelik tablosundan çok memnun olduğunun altını çizerek, “Burada çok güzel bir tablo var. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Biz bir olduktan sonra bizi kimsenin yıkamayacağını herkese göstermenizi istiyorum. Sarıkamış’ta, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da bir olduğumuzda bizi kimsenin yıkamayacağını gösterdik. Sizleri Trabzon’da görmekten mutlu olduk, önümüzdeki günlerde biz de Şanlıurfa’ya, Şırnak’a, Cizre’ye sizleri ziyarete geleceğiz. Şanlıurfa ile birlikte aynı zamanda kardeş takımız. Trabzonspor aldığı son Türkiye Kupası’nı Şanlıurfa’da kaldırmıştır” ifadelerini kullandı.