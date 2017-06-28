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28 Haziran 2017 17:27

Şırnak’ta şehit olan Trabzonlu asker son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburu’na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca dün terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza memleketi Trabzon’un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ta şehit olan Trabzonlu asker son yolculuğuna uğurlandı

28 Haziran 2017 17:27

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.


Şehit asker için ilçe merkezindeki Merkez eski Camii’de ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde babası İsmail ve annesi Ayşe Hamza ile kardeşleri tabutu başında gözyaşı döktü. Cenaze namazı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileye taziyede bulunurken, namaza Bakan Soylu’nun yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Okçin Akşit, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, ailesi, yakınları ve binlerce hemşehrisi katıldı. Namaz sonrasında Hamza’nın cenazesi Taştepe mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.




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