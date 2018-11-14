“Sivil Toplum Günleri” Trabzon'da başladı

Toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürü Erkan Kılıç, STK temsilcileri ve kamu kurum yetkilileri katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları'nın ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ”Ülkemiz son yıllarda ‘sessiz devrimler' diyebileceğimiz başta demokratikleşme alanında ve onun en önemli ayağı olan Sivil Toplumun güçlendirilmesi ile ilgili çok güzel çalışmaların altına imza attı. 2000'li yıllara kadar dernekler Emniyet teşkilatı içerisinde işlerinin yürütüldüğü bir birimken 2002 yılından itibaren Bakanlığımızın uhdesinde Dernekler Daire başkanlığı kuruldu. Derneklerle ilgili yapılan mevzuat çalışmaları ile birlikte en önemli sivilleşme adımının atıldığını gördük. Bununla beraber toplumumuzun işiten kulağı ve gören gözü olan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın desteklenmesi ve gelişmesi adına Dernekler Dairesi Başkanlığımız ve onların sorumluluğunda yapılan projelerle sivil toplumla özellikle derneklerin yapmış olduğu çok ciddi destek ve katkılar verildiğini 8 yıl Bakanlıkta çalışan biri olarak yakinen biliyorum“ dedi.

Ülkemizin 2 bin 500 yıllık devlet geleneğinde var olan vakıf kültürünün günümüzde de devam ettiğini belirten Vali Ustaoğlu “Günümüze geldiğimizde vakıf geleneğimizin, kültürünün hala sürdüğünü, canlı ve dinamik olduğunu görüyoruz. Sadece ilimizde 1600'ün üzerinde dernek var. Türkiye genelinde ise yüz binleri aşan Sivil Toplum Kuruluşu diyebileceğimiz dernek olduğunu görüyoruz. Burada ortak yönetim anlayışının güçlü kılınması, devlet ile vatandaş arasında koordinasyonun sağlanması adına demokrasimizin de en önemli saç ayağı olan Sivil Toplum Teşkilatımızın güçlü olması devletimizi de güçlü kılacaktır. Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı çalışmalar devletimizin de onları sahiplenerek onların üzerinden yasal çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kamu ve sivil toplum ortak payda etrafında, birbirini anlayacağı bir dilin oluşturulması bakımından burada yapılan çalışmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ülkemizin kritik bir döneminde Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kamuoyu oluşturması ve yapacağı çalışmalar çok önemli. Ordu'dan Artvin'e kadar bu projeye katılan katılımcıları katkılarının olacağını düşüyorum. Burada yapılacak atölye çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde 9.'su gerçekleştirilen Sivil Toplum Günleri'nin Trabzon'la birlikte toplamda 20 ilde düzenlenmesi planlanıyor.