Sokak lambasına ayağı takılan martı kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sokak aydınlatma lambasına ayağı takılan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortahisar ilçesi Yalı Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde yürüyüş yolunda sokak aydınlatma lambasına bir martının ayağı takıldı. Sahil yolunda yürüyüş yapan vatandaşlar, martıyı görünce Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Martı daha sonra doğaya bırakıldı.