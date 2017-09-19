Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesi ile gerçekleştirilen etkinliğe katılımı değerlendiren Satranç İl Temsilcisi Abdulkadir Haliloğlu, “Satranç kültürünü tanıtmak, yaymak ve sevdirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında 7’den 70’e yüzlerce kişi açık havada satranç oynadı. Artık turnuva salonlarında dört duvar arasına sığmıyor, sokaklara taşıyoruz. Halkın satranca olan ilgisi, bu etkinliğin festival havasında geçmesini sağladı” dedi.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Birdal Öztürk de yaptığı açıklamada, “Satranç; barış, centilmenlik, analiz, mücadele ve strateji gibi kavramları bir arada barındıran önemli bir spor dalı. Son dönemlerde çocuklarımızın ve gençlerimizin bu alana ilgisinin artması çok önemli ve sevindirici gelişme. Etkinliklerin artarak devam etmesi için her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.