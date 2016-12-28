Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 10:25

Son olarak inşa edilen balıkçı teknesi denize inmeye hazırlanıyor

Son olarak inşa edilen balıkçı teknesi denize inmeye hazırlanıyor

28 Aralık 2016 10:25

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi’nde yaklaşık 40 yıldır dünyanın en modern gemileri inşa ediliyor.
Tersanenin yeni yılda yeni yerinde hizmet verecek olması nedeniyle burada inşa edilen Türkiye’nin en büyük balıkçı tekneleri arasında gösterilen 50 metre uzunluğundaki son balıkçı teknesi denize inmeye hazırlanıyor.
Yaklaşık 40 yıldan beri irili ufaklı yaklaşık 500 kadar teknenin inşa edildiği Çamburnu Tersanesi’nde yılbaşından sonra yeni yerinde hizmet verecek olması münasebetiyle burada inşa edilen “Habibin Enver” isimli son balıkçı teknesi önümüzdeki günlerde denize indirilecek.
Uzun yıllardan beri Çamburnu Tersanesi’nde usta başı olarak görev yapan Ersin Başaran, burada imal edilen son balıkçı teknesinin önümüzdeki günlerde denize indirileceğini belirterek gemi inşaatının artık yeni yerde yapılacağını söylüyor.
Burada inşa edilen son sistem teknolojik donanımlı 50 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Afrika ülkesi olan Moritanya sularında avcılık yapacağını belirten Başaran, teknenin okyanus sularında rahatça avcılık yapabileceğini söyledi.
Yeni yılda artık burada artık gemi imal edilmeyeceğini kaydeden Ersin Başaran, “Burası yaklaşık 40 yıldır hizmet veriyor. Şu ana kadar burada irili ufaklı bir çok tekne imal edildi. Tamamen balıkçı teknesine hitap ediyoruz yük gemisi yapmıyoruz. Zaman zaman 40-50 metre uzunluğunda yolcu motorları da imal ediyoruz. Şu an imal ettiğimiz balıkçı teknesi 50 metre uzunluğunda. Türkiye’nin en büyük balıkçı teknelerinden diyebiliriz. Burada son imal edilen tekne diyebiliriz artık burada tekne imal edilmeyecek bakım tamir yapılabilecek. Yani 2017 yılında burada tekne imalatı yapılmayacak. Bu son tekneyi birkaç gün sonra da suya indireceğiz. Daha sonra burada imal edilmeyecek. Tekne, son sistem teknolojik donanımlı okyanus sularına uygun dayanıklı tekne. Uluslararası standartları yakaladık diyebiliriz. Tekne tamamen Afrika ülkesi olan Moritanya’da balık avına göre dizayn edildi” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç