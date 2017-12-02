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02 Aralık 2017 09:39

Son yaylacılar da döndü

Trabzon’da son yaylacılar da köylerine döndü.

Son yaylacılar da döndü

02 Aralık 2017 09:39


Mayıs ayından itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin genelinde olduğu gibi yaylalarına göç eden yaylacılar, bir süredir kar ve soğuğun kendini hissettirdiği yaylalarda kış mevsiminin gelmesi ile birlikte şu günlerde köylerine geri dönerek göçlerini tamamladı. Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Bahçecik Yaylası’nda hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Yusuf Yıldızbaşoğlu, yaylacılık açısından bu sezonun iyi geçtiğini söyledi. 700 küçük baş hayvanı ile yaylalarından köylerine dönüşe geçtiklerini belirten Yıldızbaşoğlu, “Yayla sezonu artık bitti. Bulunduğumuz yerde bir ki arkadaşımız daha vardı. Onlar da bizim arkamızdan dönüşe geçti" dedi.


Çok zahmetli bir iş yaptıklarını ve yaylalarda hayvanları ile dolaşmanın keyifli olduğunu belirten Yıldızbaşoğlu, keyiflerini hükümetin ithal et politikasının kaçırdığını söyledi. Yıldızbaşoğlu "İthal ete karşıyız. İthal et yüzünden hayvanlarımızın fiyatı sürekli düşüyor. Yetkililerden, bu soruna çare bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.




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