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19 Haziran 2018 16:47

Sosa, doğum gününü eşi ve kızlarıyla kutladı

Trabzonspor’un Arjantinli oyuncusu Sosa, 33.

Sosa, doğum gününü eşi ve kızlarıyla kutladı

19 Haziran 2018 16:47

yaş gününü eşi Carolina Alurralde ve kızlarıyla birlikte kutladı.


Trabzonspor’da geleceği tartışılan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 33. yaş gününü eşi Carolina Alurralde ve kızlarıyla birlikte kutladı. Gelecek sezon bordo-mavili takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan başarılı oyuncu, ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartırken, 1 Temmuz’da başlayacak olan Slovenya kampı öncesi Trabzon’a gelerek yönetim ile bir görüşme yapacak. Bu görüşme doğrultusunda yıldız futbolcunun Karadeniz ekibinde devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.



Pereira vahşi doğada


Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Portekizli oyuncu Joao Pereira, Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girmesinin ardından soluğu vahşi doğada aldı. Tanzaya’da Seregeti Park’ta tura katılan tecrübeli sağ bek, doğa ile iç içe olduğu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.




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