Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Akyazı mahallesinde bir grup genç akşam saatlerinde av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açarak bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından kısa sürede paylaşılmasının ardından vatandaşlar tepki gösterdikleri görüntüyü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon milletvekilleri ile CHP ve İYİ Parti Trabzon Milletvekillerini de etiketleyerek bu kişilerin yakalanmasını istediler.

Paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Trabzon Valisi Yücel Yavuz da sosyal medya hesabından bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu. Vali Yavuz, "Emniyet birimlerimiz talimatlandırıldı, gereği yapılacaktır. Duyarlılığınız ve bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon’da polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açan gençlerin kimliklerini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.