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30 Kasım 2017 13:23

Sosyal medyada randevulaşıp kavga eden kızların avukatları konuştu

Trabzon’un Konaklar Mahallesi’nde geçtiğimiz Şubat ayında evlerine çağırdıkları kızları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döven ve görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan üniversiteli 3 genç kızın yargılandığı davanın 3.

Sosyal medyada randevulaşıp kavga eden kızların avukatları konuştu

30 Kasım 2017 13:23

duruşmasında bugün karar çıkarken, müşteki avukatları maddi tazminat yönünden de hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.


Davanın karar duruşması bugün 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bugünkü duruşmaya Nurçin Ç., Hasibe H. ve Mihriban Y. Katılmazken, müşteki sanık Kübra T., ifadesinde sosyal medyadan yaptığı hakaretten dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek "Yaşanan olaylar beni etkiledi. Twitter üzerinden yazdığım hakaretten dolayı pişmanım. Bu olay, karşı tarafın tehditleriyle gerçekleşti” dedi.


Mahkeme heyeti, duruşmada Hasibe H. ile Mihraban Y.’ye “Hurriyeti tahdit” suçundan 3’er kez 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10’ar yıl hapis cezası verirken, Nurçin Ç., Esra K. ve Kübra T ve Esra K, hakkında ise beraat kararı verdi.


Davanın ardından darp edilen kızların avukatlarından İsmail Kaynar, müvekkilleri ile sosyal medyada randevulaşıp kendilerini darp eden üniversite öğrencisi kızlara verilen hapis cezasının Türk yargısı adına emsal oluşturduğunu söyledi. Kaynar "En baştan beri davada tutuksuz yargılanmalarından dolayı sanıklarda bir rehavet hakimdi. Görüyoruz ki Türk mahkemeleri bu yönde güzel kararlar da veriyor. Bugün verilen kararda her bir sanık için 10’ar yıl hürriyeti yoksun bırakmaktan ceza verildi ama hakaret yönünden müvekkillerimiz beraat etti. Kararı inceledikten sonra temyiz yoluna gidip gitmeyeceğimizi müvekkilimle görüşerek karar vereceğiz. Hürriyeti yoksun bırakmaktan verilen karar gayet yerinde ve emsal bir karardır. Asgari haklardan uzaklaşılıp azami bir karar verilmeseydi bu tür suça meyilli gençlere kötü bir emsal teşkil edecekti fakat mahkememiz yerinde bir kararla 10’ar yıl cezaya hükmetmiştir. Bu iki sanık için bu ceza verilmiştir. Video kayıdı yapan sanık için ise beraat verilmiştir. Bu konuda biz de savcılığa ayrıca şikayette bulunduk" dedi.


Müşteki avukatlarından Doğukan Savaş ise “Bu sanıklar aynı zamanda özel hayatın gizliliği ihlal nedeniyle ayrıca yargılanacaklar ve bu suçtan da ayrı bir ceza alacaklar. Ceza muhakemesi Kanunu gereğince hapis cezaları kesinleşmeden uygulanamamaktadır. Sanıkların 7 gün içerisinde kararı istinaf mahkemesine göndermeleri gerekiyor. Onun ardından da Yargıtay incelemesi gerçekleşecek. Çünkü 10’ar yıl ağır bir ceza. Eğer bu kararlarda olumlu gelirse bundan sonra sanıklar hakkında savcılıkça yakalama emri çıkartılarak kendilerine hapis cezası çekilmek üzere teslimiyeti söz konusu” diye konuştu.


Diğer bir müşteki avukatı Ali Can Kaynar da “Ceza yargılaması neticesinde sanıklar hakkında ceza hükmedilmiş. Bu nedenlerden dolayı da biz hukuk mahkemesine de maddi manevi tazminat yönünden hukuki sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.




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