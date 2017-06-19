Soylu "Dünya bağımlılık yüzyılında”

Cengiz Soylu, modern yaşantıların geçmişten beri gelen tütün, alkol ve psikoaktif madde bağımlılıklarını korkunç bir hızla arttığını ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni birçok bağımlılığın ortaya çıkmasına da neden olduğunu söyledi.

Dünyanın ‘bağımlılık yüzyılında’ bulunduğunu belirten Medicalpark Karadeniz Hastanesi Cengiz Soylu, “Sanayi devrimi ve onu takip eden yoğun teknolojik gelişmeler, adına ‘modernite’ dediğimiz, hem toplumları hem de bireyleri birçok açıdan etkileyen bir sürece sokmuştur. Bu süreç, toplumlara ve özelinde insanlara, sözde daha çok zenginlik, mutluluk ve özgürlük vaat etmektedir. Günümüzde, insanların duygularının etkilenmesi ve onların bu süreç içine çekilmesi konusunda görev televizyona, sinemaya, internete kısacası medyaya düşmektedir. Çünkü medyanın sahip olduğu ‘gerçeklik oluşturma gücü’ bu amaç uğrunda kullanılabilecek en önemli araç olarak görülmektedir” dedi.

İnsanların olup bitenin farkında olmadıklarını dile getiren Soylu, “Sanayileşme, bürokrasi ve tüketim kültürü; haz peşinde koşan, narsist, değerlerine ve hatta kendine yabancı insan tipi, modernitenin ya da modern zamanların en önemli özellikleridir. Bu düzen, insanları daha zengin edeceğim derken, onların sürekli tüketme güdüsünü kamçılayarak borç sarmalına girmesine ve gelir dağılımı dengesizliğine yol açmıştır. Mutluluğu artıracağım derken, insanları, gerçek insani mutluluktan uzak, haz peşinde koşan; hazzı, alkol, uyuşturucu ve sanal ortamlar yardımıyla elde eden; mutsuz ve kendisine biçilen mekanik rolü yerine getirmek zorunda olan, tek boyutlu bir varlık olarak şekillendirmiştir. İnsan kendine yabancılaşmış, yalnız kalmış ve birtakım şeylere daha çok bağımlılık hissetmeye başlamıştır. Yani bırakın özgürlüğü, insan maddenin ve doğasına uygun olmayan yaşantının kölesi olmuştur. Bütün bunlara rağmen ne yazık ki insan, olup bitenin farkında değildir. Çünkü bu hayat tarzı ona, özellikle de genç bireylere, o kadar popüler şekilde sunulmaktadır ki, insanlar girdikleri girdabı anlayamamaktadırlar” şeklinde konuştu.

“Bağımlılık yüzyılı”

Mevcut yüzyılın “bağımlılık yüzyılı” olmaya aday olduğunu vurgulayan Soylu, “Modern yaşantılar, geçmişten beri gelen tütün, alkol ve psikoaktif madde bağımlılıklarını korkunç bir hızla artırmakta ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni birçok bağımlılığın ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Bunların içerisinde özellikle yoğun stresin neden olduğu davranışsal bağımlılıklar öne çıkmaktadır. Dijital oyun bağımlılığı, internet ve akıllı cep telefonu bağımlılığı, seks bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, kumar bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı, yemek bağımlılığı, kişilerarası ilişki bağımlılığı, çalışma bağımlılığı ve henüz tanımlanma aşamasında olan çok sayıda bağımlılık bu grup içerisindedir. Çevremize ya da kendimize baktığımızda bunlardan uzak olmadığımız açıkça görülebilir. Sonuç olarak, içinde bulunduğumuz yüzyıl, aslında bir ‘bağımlılık yüzyılı’ olmaya adaydır. İnsanoğlunun bu konuda çok dikkatli olması, şimdiden gereken önlemleri alınması gerekir” ifadelerini kullandı.