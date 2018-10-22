Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı, kaleci Onur'un üstünden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. Ancak VAR'a giden Bülent Yıldırım ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Abdilkadir Ömür'ün ceza sahası dışında sert şutu kaleci Sehic'den döndü. Dönen topa Pereira'nın vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.
19. dakikada Amiri'nin sol taraftan ortasında penaltı noktasına yakın yerden Rodellega'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı
39. dakikada Sunu'un uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Vahid Amiri, Abdulkadir Ömür, Burak Yılmaz, Rodallega
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Olcay, Batuhan, Ekuban, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Karaman
BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, Emrah Başsan, İbrahim, Taylan, Özer Hurmacı, Sunu
Yedekler: Hakan, Stephane Acka, Trtovac, Lennart Thy, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Siphiwe Tshabalala, Osman Şahin, Moussa Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı Kartlar: Sunu (BB Erzurumspor), Onazi (Trabzonspor)