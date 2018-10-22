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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


54. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Rodellega'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'de kaldı.


57. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde Rodallega'nın vuruşunda yerden seken top üstten auta çıktı.


67. dakikada hakem Bülent Yıldırım, Rodallega'nın ceza sahası içinde düşürülmesinde önce penaltı noktasını gösterdi. Sonra VAR'a giden Yıldırım, bu kararını iptal etti.


87. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan


Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi (Kucka dk. 46), Sosa, Vahid Amiri (Ekuban dk. 46), Abdulkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 88 ?), Burak Yılmaz, Rodallega


Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Olcay, Batuhan, Ibanez, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Ünal Karaman


BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, Emrah Başsan (Lennart Thy dk. 76), İbrahim (Siphiwe Tshabalala dk. 89 ?), Taylan, Özer Hurmacı (Moussa Kone dk. 83 ?), Sunu


Yedekler: Hakan, Stephane Acka, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı Kartlar: Sunu, Auremir, Sehic (BB Erzurumspor), Onazi (Trabzonspor)

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