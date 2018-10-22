Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
54. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Rodellega'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'de kaldı.
57. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde Rodallega'nın vuruşunda yerden seken top üstten auta çıktı.
67. dakikada hakem Bülent Yıldırım, Rodallega'nın ceza sahası içinde düşürülmesinde önce penaltı noktasını gösterdi. Sonra VAR'a giden Yıldırım, bu kararını iptal etti.
87. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi (Kucka dk. 46), Sosa, Vahid Amiri (Ekuban dk. 46), Abdulkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 88 ?), Burak Yılmaz, Rodallega
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Olcay, Batuhan, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, Emrah Başsan (Lennart Thy dk. 76), İbrahim (Siphiwe Tshabalala dk. 89 ?), Taylan, Özer Hurmacı (Moussa Kone dk. 83 ?), Sunu
Yedekler: Hakan, Stephane Acka, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı Kartlar: Sunu, Auremir, Sehic (BB Erzurumspor), Onazi (Trabzonspor)