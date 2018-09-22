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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sağdan çalımlarla kale sahasına yaklaşan Castro'nun pasında uygun durumda Yasin, topu boş kaleye gönderdi. 0-1


28. dakikada Halil'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Yasin'in gelişine vuruşunda top kaleci Onur'un hatasında filelerle buluştu. 0-2


42. dakikada Titi ceza sahasına gelen ortaya Titi eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Beto kurtardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Vahid Amiri, Onazi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Sosa, Burak Yılmaz


Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Rodallega, Olcay, Batuhan, ekuban, Kucka, Zeki Yavru, Nwakaeme


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Göztepe: Betox, Tarouco, Traore, Alpaslan, Borges, Halil, Castro, Gassama, Yasin, Reis, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Hakan, Gouffran, Ngando, Grillo, Yalçın, Berkan, Deniz Kadah, Tayfur, Samed


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: Yasin (dk. 9 ve 28) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Traore (Göztepe), Vahid Amiri (Trabzonspor)

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