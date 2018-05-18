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18 Mayıs 2018 18:55

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

18 Mayıs 2018 18:55

haftasında Trabzonspor, Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Kucka’nın uzak mesafeden sert şutu kaleci Çağlar’da kaldı.


19. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Ergin Keleş’in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


28. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Okay’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü.


37. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Kucka, topu ceza sahası yayı üzerinde bulunan N’Doye’ye çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Baki Tuncay Akkın xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Durica xx, Mustafa Akbaş xx, Novak xx , Okay Yokuşlu xx, Kucka x, Bero x, Abdulkadir Ömür xx, Yusuf Yazıcı xx, N’Doye x


Yedekler: Esteban, Arda Akbulut, Sosa, Batuhan Artaslan, Hubocan, Ayberk Kardaş, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Hakan xx, Kravchenko xx, Tayyib Talha xx, İshak Doğan xx, Traore x, Herve Kage x, Alican Karadağ x, Ahmet Karadayı x, Bliznichenko x, Ergin Keleş x


Yedekler: Furkan, Rybka, Osman Çelik, Arif Bostancı, Murat Akın, Emre Eser, Özgür Yılmaz, Yusuf Akbulut, Cem Özdemir


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sarı kart: Pereira (Trabzonspor)




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