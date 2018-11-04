Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol taraftan gelişen Bursaspor atağında Tunay Torun'un ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı
8. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda yerden seken top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
25. dakikada Sosa'nın derinlemesine pasında kale sahasına yakın yerde topla buluşan Rodallega kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Abdulkadir Ömür, Burak Yılmaz, Rodallega
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vahid Amiri, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Kuraman
Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Mereş, Badji, Aytaç, Burak Kapacak, Latovlevici Tunay Torun, Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Vergini, Umut Neyir,Saivet, Furkan, Çağtay, Ramazan, Jani Atanasov, Lima
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Rodallega (dk. 25) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Sosa, Burak (Trabzonspor)