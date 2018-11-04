Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
51. dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası sol çaprazdan içeri giren Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
52. dakikada sol çaprazdan gelişen Trabzonspor atağından Olcay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı
53. dakikada Onazi'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından direğin yanından az farkla auta çıktı
69. dakikada Latovlevici'nin yarım röveşatası kaleci Onur'dan sekti. Arkadan gelen Badji topa dokundu fakat Onur topu kornere çeldi.
87. dakikada Ertuğrul'un vuruşunda kaleci Onur'dan seken top Lima'nın önüne düştü. Vuruşunda ise Pereira'dan çarpan top ağalarla buluştu. 1-1
89. dakikada Toure'nin uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Okan kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Abdulkadir Ömür (Kucka dk. 74), Burak Yılmaz (Ekuban dk. 71), Rodallega (Vahid Amiri dk. 81)
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Kuraman
Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Mereş, Badji, Aytaç (Umut Nayir dk. 85 ?), Burak Kapacak (Saivet dk. 46), Latovlevici, Tunay Torun (Lima dk. 59), Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Vergini, Furkan, Çağtay, Ramazan, Jani Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Rodallega (dk. 25) (Trabzonspor), Lima (dk. 87) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Sosa, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Ertuğrul, Barış (Bursaspor)