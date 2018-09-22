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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Onazi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top Göztepe defansından sekti. Topu iyi takip eden Burak'ın kale sahası önündeki vuruşu kötü olunca top kaleci Beto'da kaldı.


52. dakikada Rodallega'nın müthiş topuk pasında topu önünde bulan Abdülkadir'in ceza sahası dışından vuruşu kaleci Beto'da kaldı.


66. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderdi. Ofsayt tartışmaları üzerine karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü verdi. 1-2


90+4. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten kale sahasına döndü.


90+5. dakikada Rodallega, kale sahası önüne gönderilen topu bir anda önünde buldu. Vuruşunda top filelerle buluştu. Karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Vahid Amiri (Rodallega dk. 46) Onazi (Olcay dk. 83), Abdülkadir, Yusuf Yazıcı (Nwakaeme dk. 74), Sosa, Burak Yılmaz


Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Batuhan, Ekuban, Kucka, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Göztepe: Beto, Titi, Traore, Alpaslan, Borges, Halil (Tayfur dk. 76), Castro, Gassama, Yasin (Gouffran dk. 85 ?), Reis, Jerome (Deniz Kadah dk. 62)


Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Grillo, Yalçın, Berkan, Samed


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: Yasin (dk. 9 ve 28) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk. 66) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Traore, Borges, Titi (Göztepe), Vahid Amiri, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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