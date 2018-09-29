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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar


16. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışına penaltı noktasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.


23. dakikada Eduok'un ceza sahası dışında sert şutu kaleci Onur'dan döndü. Trezeguet'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Pereira çizgi üzerinde kornere çıkardı.


24. dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.


25. dakikada Sosa serbest vuruşunda ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti..


29. dakikada Trezeguet'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Diange'nin kafa vuruşu kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


30. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından ağlarla buluştu. 0-1


37. dakikada Diange'nin derinlemesine pasında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Trezeguet topu filelere gönderdi. 0-2


43. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından ağlara gitti. 1-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan


Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Abdulkadir Ömür, Burak Yılmaz, Rodallega


Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vahid Amiri, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru, Nwakaeme


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne


Yedekler: Eray, Syam Ben Youssef, Koita, Tarkan, Hasan Bilal, Etham Erboğa, Hakan, Onur Ural, Uğurcan Yağızlı, Özgür Çek


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Eduok (dk. 30), Trezeguet (dk. 37) (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (dk. 43) (Trabzonspor)

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