Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar
16. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışına penaltı noktasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
23. dakikada Eduok'un ceza sahası dışında sert şutu kaleci Onur'dan döndü. Trezeguet'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Pereira çizgi üzerinde kornere çıkardı.
24. dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.
25. dakikada Sosa serbest vuruşunda ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti..
29. dakikada Trezeguet'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Diange'nin kafa vuruşu kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
30. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından ağlarla buluştu. 0-1
37. dakikada Diange'nin derinlemesine pasında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Trezeguet topu filelere gönderdi. 0-2
43. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından ağlara gitti. 1-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Abdulkadir Ömür, Burak Yılmaz, Rodallega
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vahid Amiri, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne
Yedekler: Eray, Syam Ben Youssef, Koita, Tarkan, Hasan Bilal, Etham Erboğa, Hakan, Onur Ural, Uğurcan Yağızlı, Özgür Çek
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Eduok (dk. 30), Trezeguet (dk. 37) (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (dk. 43) (Trabzonspor)