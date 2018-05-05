Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (İlk Yarı)

haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
11. dakikada Trezeguet’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Diagne’nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında topla ceza sahasına giren Novak’ın şık vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
22. dakikada kullanılan Kasımpaşa serbest vuruşunda kaleci Uğurcan’dan dönen topa Trezeguet vurdu, top filelere gitti. 2-1
28. dakikada Sosa’nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Burak müsait durumda çok kötü vurdu. Top yandan auta çıktı.
31. dakikada Novak’ın soldan ceza sahasına ortasına Burak iyi yükseldi. Vuruşunda top kaleci Ramazan’ın parmaklarından üstten kornere gitti.
33. dakikada Kucka’nın pasında ceza sahası içindeki Olcay’ın şık plasesi yandan auta çıktı.
36. dakikada ceza sahasına gönderilen topa Burak’ın kafa vuruşu denemesinde kaleci Ramazan gole izin vermedi.
41. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında Burak yine vurdu. Top üstten auta çıktı.
45. dakikada Trezeguet’in ceza sahası içerisinde Mensah’a çıkardığı pasa bu futbolcunun şık vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Trabzonspor: Uğurcan x, Pereiara x, Hubocan x, Okay xx, Novak xx, Onazi xx, Olcay x, Kucka x, Sosa x, Burak Yılmaz x, Yusuf Yazıcı xx
Yedekler: Esteban, Arda, Durica, N’doye, Batuhan, Abdülkadir, Rodallega, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Popov xx, Sadiku xx, Trezeguet xxxx, Pavelka xx, Ben Youssef xx, İlhan xx, Veigneau xx, Mensah xx, Diagne xxx
Yedekler: Eray, Kadem, Omeruo, Eduok, Etoundi, Murillo, Hasan, Ahmed Ildız, Onur, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Diagne (dk. 11) ve Trezeguet (dk. 22), Mensah (dk. 45) (Kasımpaşa), Novak (dk. 17) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Trezeguet (Kasımpaşa)