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05 Mayıs 2018 21:01

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 5 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 5 (Maç sonucu)

05 Mayıs 2018 21:01

haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Müsabaka 5-2 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


46. dakikada Diagne ikinci yarının hemen başında gole çok yaklaştı. Vuruşunda top yandan auta çıktı.


48. dakikada Sosa’nın korner vuruşunda kale sahası içinde önce Kucka vurdu, ardından karambolde topa son dokunan Novak takımının ve kendisinin 2. golüne imza attı. 2-3


52. dakikada Novak’ın kale önüne gönderdiği topa Yusuf vurdu. Kaleci Ramazan son anda topu kornere çeldi.


58. dakikada Diagne’nin şık plasesini Uğurcan aynı güzellikle uzanarak kurtardı.


59. dakikada Trezeguet ceza sahası dışı sağ çaprazdan şık bir trivela vuruşu ile ağları sarstı. 2-4


74. dakikada Trezeguet’in pasında, ceza sahası içinde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. 2-5



Stat: Medical Park


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Trabzonspor: Uğurcan x, Pereiara x, Hubocan x, Okay x, Novak xx, Onazi x (Rodallega dk. 79 ?), Olcay x (Abdülkadir dk. 46 x), Kucka x, Sosa x (N’doye dk. 65 x), Burak Yılmaz x, Yusuf Yazıcı x


Yedekler: Esteban, Arda, Durica, Batuhan, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Popov xx, Sadiku xxx, Trezeguet xxxx (Eduok dk. 89 ?), Pavelka xx, Ben Youssef xxx, İlhan xxx (Murillo dk. 81 ?), Veigneau xxx, Mensah xxx (Ahmet Ildız dk. 78 ?), Diagne xxx


Yedekler: Eray, Kadem, Omeruo, Etoundi, Hasan, Onur, Burak


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Diagne (dk. 11 ve 74), Trezeguet (dk. 22 ve 59), Mensah (dk. 45) (Kasımpaşa), Novak (dk. 17 ve 48) (Trabzonspor)


Kırmızı Kartlar: Okay Yokuşlu (dk. 77), Hubocan (dk. 87) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Trezeguet, Ramazan (Kasımpaşa), Sosa, Onazi, Kuçka, Burak (Trabzonspor)




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