Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 5 (Maç sonucu)

haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Müsabaka 5-2 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada Diagne ikinci yarının hemen başında gole çok yaklaştı. Vuruşunda top yandan auta çıktı.

48. dakikada Sosa’nın korner vuruşunda kale sahası içinde önce Kucka vurdu, ardından karambolde topa son dokunan Novak takımının ve kendisinin 2. golüne imza attı. 2-3

52. dakikada Novak’ın kale önüne gönderdiği topa Yusuf vurdu. Kaleci Ramazan son anda topu kornere çeldi.

58. dakikada Diagne’nin şık plasesini Uğurcan aynı güzellikle uzanarak kurtardı.

59. dakikada Trezeguet ceza sahası dışı sağ çaprazdan şık bir trivela vuruşu ile ağları sarstı. 2-4

74. dakikada Trezeguet’in pasında, ceza sahası içinde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. 2-5

Stat: Medical Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan x, Pereiara x, Hubocan x, Okay x, Novak xx, Onazi x (Rodallega dk. 79 ?), Olcay x (Abdülkadir dk. 46 x), Kucka x, Sosa x (N’doye dk. 65 x), Burak Yılmaz x, Yusuf Yazıcı x

Yedekler: Esteban, Arda, Durica, Batuhan, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Popov xx, Sadiku xxx, Trezeguet xxxx (Eduok dk. 89 ?), Pavelka xx, Ben Youssef xxx, İlhan xxx (Murillo dk. 81 ?), Veigneau xxx, Mensah xxx (Ahmet Ildız dk. 78 ?), Diagne xxx

Yedekler: Eray, Kadem, Omeruo, Etoundi, Hasan, Onur, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Diagne (dk. 11 ve 74), Trezeguet (dk. 22 ve 59), Mensah (dk. 45) (Kasımpaşa), Novak (dk. 17 ve 48) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Okay Yokuşlu (dk. 77), Hubocan (dk. 87) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Trezeguet, Ramazan (Kasımpaşa), Sosa, Onazi, Kuçka, Burak (Trabzonspor)