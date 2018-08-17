hafta maçında Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Robbinho’nun ceza sahası içerisine kafa ile indirdiği topa Kone kötü vurdu, top üstten auta çıktı.
7. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top Olcay’ın düzgün vuruşunda ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada David Braz’ın Hosseini’yi ceza sahası içinde düşürmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Rodallega takımının 2. golüne imza attı. 2-0
23. dakikada Rodallega sağdan hızla ceza sahasına girdi. Yerden pasında Sivassporlu defans oyuncusu yatarak tehlikeyi önledi.
27. dakikada Yusuf’un ara pasında ceza sahasına giren Olcay, topu yerden Rodallega’nın önüne bıraktı. Kolombiyalı futbolcu kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. 3-0
30. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından Yusuf’un ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şutu kaleci Tolgahan önledi. Top Rodallega’nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleciye çarparak kornere gitti.
45+2. dakikada Sivassporlu Douglas ceza sahasının sağ çaprazından şık bir vuruşla topu kaleci Onur’un sağından filelere gönderdi. 3-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Trabzonspor: Onur xx, Hosseini xx, Toure xxx, Pereira xx, Novak xx, Onazi xx, Sosa xx, Yusuf xxx, Olcay xxx, Abdülkadir xx, Hugo Rodallega xxx
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Semih, Hüseyin, Batuhan, Murat, Burak Yılmaz, Abdulkadir Parmak, Kucka, İbanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Medjani x, Uğur Çiftçi xx, Douglas xx, Ziya x, N’Dinga ? (Braz dk. 12 xx), Hakan Arslan x, Rybalka x, Emre Kılınç xx, Robinho x, Kone x
Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Olcay (dk. 7), Rodallega (dk. 14 pen. ve 27), Douglas (dk. 45+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: N’Dinga, Braz (Demir Grup Sivasspor), Olcay (Trabzonspor)