hafta maçında, Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada ceza sahası dışından Rybalka’nın vuruşunu kaleci Onur son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
88. dakikada Kone topla ceza sahasına girdi. Arkadan son anda yetişen Novak mutlak tehlikeyi önledi.
90+3. dakikada Kucka’nın orta sahadan getirdiği topla buluşan Burak Yılmaz’ın vuruşunda kaleci Tolgahan tehlikeyi yatarak önledi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Trabzonspor: Onur xx, Hosseini xx, Toure x, Pereira x, Novak x, Onazi xx, Sosa xx (Batuhan dk. 81 ?), Yusuf x (Kucka dk. 53 x), Olcay xx, Abdülkadir xx, Hugo Rodallega x (Burak Yılmaz dk. 63 x)
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Semih, Hüseyin, Murat, Abdulkadir Parmak, İbanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Medjani x, Uğur Çiftçi xx, Douglas xx, Ziya x (Erdoğan dk. 78 x), N’Dinga ? (Braz dk. 12 xx), Hakan Arslan xx, Rybalka xx (Cyriac dk. 88 ?), Emre Kılınç xx, Robinho xx, Kone xx
Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Papp, İlker, Aydın, Rochet
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Olcay (dk. 7), Rodallega (dk. 14 pen. ve 27) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: N’Dinga, Braz, Uğur, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor), Olcay (Trabzonspor)