Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçta Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Rodallega’nın ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmadan dönen topu gelişine vuran Onazi, kaleci Muslera’nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ortasında Rodallega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Yusuf’un pasıyla sağ çapraza inen Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.
25. dakikada Sosa’nın uzun ortasında ceza sahası sol kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın pasında Nwakaeme beklemeden şutunda Ahmet Çalık’a da filelerle buluştu. 2-0
30. dakikada Yusuf Yazıcı’ya sert faul yapan Belhanda hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
45. dakikada sağ taraftan Pereira’nın ortasında Rodallega’nın kafa vuruşu üstten auta çıktı
45+2 dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme’nin vuruşunda ağlara gitti. 3-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx
Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xx, Mustafa Akbaş xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xxx, Sosa xxx, Olcay Şahan xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Nwkaeme xxx, Rodallega xxx
Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Amiri, Batuhan, Caleb Ebukan, Adulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Maicon x, Ahmet Çalık x, Nagatoma x, Emre Akbaba x, Fernando x, Sinan x, Belhanda x, Onyekuru x, Eren Derdiyok x
Yedekeler: İsmail Çipe, Serdar Aziz, Rodrigues, Selçuk İnan, Linnes, Donk, Ndiaye, Ozan Kabak, Muğdat Çelik, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Onazi (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25 ve 45+2) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Belhanda (dk. 30) (Galatasaray)
Sarı kart: Novak (Trabzonspor), Mariano (Galatasaray)