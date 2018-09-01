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01 Eylül 2018 22:45

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

01 Eylül 2018 22:45

haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçta Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Rodallega’nın ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmadan dönen topu gelişine vuran Onazi, kaleci Muslera’nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


6. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ortasında Rodallega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


22. dakikada Yusuf’un pasıyla sağ çapraza inen Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.


25. dakikada Sosa’nın uzun ortasında ceza sahası sol kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın pasında Nwakaeme beklemeden şutunda Ahmet Çalık’a da filelerle buluştu. 2-0


30. dakikada Yusuf Yazıcı’ya sert faul yapan Belhanda hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.


45. dakikada sağ taraftan Pereira’nın ortasında Rodallega’nın kafa vuruşu üstten auta çıktı


45+2 dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme’nin vuruşunda ağlara gitti. 3-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx


Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xx, Mustafa Akbaş xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xxx, Sosa xxx, Olcay Şahan xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Nwkaeme xxx, Rodallega xxx


Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Amiri, Batuhan, Caleb Ebukan, Adulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Maicon x, Ahmet Çalık x, Nagatoma x, Emre Akbaba x, Fernando x, Sinan x, Belhanda x, Onyekuru x, Eren Derdiyok x


Yedekeler: İsmail Çipe, Serdar Aziz, Rodrigues, Selçuk İnan, Linnes, Donk, Ndiaye, Ozan Kabak, Muğdat Çelik, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Onazi (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25 ve 45+2) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Belhanda (dk. 30) (Galatasaray)


Sarı kart: Novak (Trabzonspor), Mariano (Galatasaray)




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