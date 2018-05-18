Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 19:58

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 (Maç sonucu)

18 Mayıs 2018 19:58

haftasında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Traore orta sahadan aldığı topla birlikte sağ taraftan Trabzonspor ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır‘dan kornere çıktı.


50. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yusuf Yazıcı, arka direkte boşta olan N’Doye’ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


65. dakikada Kucka’nın kale sahası içine yerden gönderdiği topa dokunan Pereira, meşin yuvarlağı kaleci Çağlar’ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0


85. dakikada N’Doye’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.


88. dakikada savunmadan gelen uzun topla ceza sahası içi sol çaprazına inen Yusuf Yazıcı, dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0


90+2. dakikada Batuhan’ın pasında topla bulaşan Pereira ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Baki Tuncay Akkın xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Durica xx, Mustafa Akbaş xx, Novak xx , Okay Yokuşlu xx, Kucka x (Batuhan Artaslan dk. 70 x), Bero x (Sosa dk. 46 x), Abdulkadir Ömür xx (Hüseyin Türkmen dk. 74 x), Yusuf Yazıcı xx, N’Doye x


Yedekler: Esteban, Arda Akbulut, Hubocan, Ayberk Kardaş, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Hakan xx, Kravchenko xx, Tayyib Talha xx, İshak Doğan xx, Traore x (Yusuf Akbulut dk. 82 ?), Herve Kage x (Murat Akın dk. 70 x), Alican Karadağ x (Özgür Yılmaz dk. 74 x), Ahmet Karadayı x, Bliznichenko x, Ergin Keleş x


Yedekler: Furkan, Rybka, Osman Çelik, Arif Bostancı, Murat Akın, Emre Eser


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Pereira (dk. 65 ve 90+2), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Pereira (Trabzonspor), Tayyib Talha, İshak Doğan, Traore (Kardemir Karabükspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç