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01 Eylül 2018 23:47

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

01 Eylül 2018 23:47

haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 4-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Nwakaeme’nın pasında topla buluşan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.


80. dakikada Kucka uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın solundan auta çıktı.


90+3. dakikada Nwakaeme’nin kale sahasına ortasında Ekuban’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın üstünden ağalarla buluştu. 4-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx


Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xx, Mustafa Akbaş xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xxx (Kucka dk. 73 x), Sosa xxx, Olcay Şahan xxx (Amiri dk. 78 x), Yusuf Yazıcı xxx, Nwkaeme xxx, Rodallega xxx (Ekuban dk. 86 ?)


Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Adulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Maicon x, Ahmet Çalık x, Nagatoma xx, Emre Akbaba x (Feghouli dk. 81 ?), Fernando x, Sinan x (Ndiaye dk. 46 x), Belhanda x, Onyekuru x (Rodrigues dk. 81 ?), Eren Derdiyok x


Yedekeler: İsmail Çipe, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Linnes, Donk, Ozan Kabak, Muğdat Çelik, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Onazi (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25 ve 45+2), Ekuban (dk. 90+3) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Belhanda (dk. 30) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mariano (Galatasaray)




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