Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Nwakaeme’nın pasında topla buluşan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
80. dakikada Kucka uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın solundan auta çıktı.
90+3. dakikada Nwakaeme’nin kale sahasına ortasında Ekuban’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın üstünden ağalarla buluştu. 4-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx
Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xx, Mustafa Akbaş xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xxx (Kucka dk. 73 x), Sosa xxx, Olcay Şahan xxx (Amiri dk. 78 x), Yusuf Yazıcı xxx, Nwkaeme xxx, Rodallega xxx (Ekuban dk. 86 ?)
Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Adulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Maicon x, Ahmet Çalık x, Nagatoma xx, Emre Akbaba x (Feghouli dk. 81 ?), Fernando x, Sinan x (Ndiaye dk. 46 x), Belhanda x, Onyekuru x (Rodrigues dk. 81 ?), Eren Derdiyok x
Yedekeler: İsmail Çipe, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Linnes, Donk, Ozan Kabak, Muğdat Çelik, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Onazi (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25 ve 45+2), Ekuban (dk. 90+3) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Belhanda (dk. 30) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mariano (Galatasaray)