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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarıyı 2-1 yenik kapatan bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruşunda top savunma oyuncularının arasından filelere gitti. 2-2


71. dakikada ceza sahası yayına yakın yerden Rodallega'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Ramazan'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü.


72. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın röveşatasında seken top ağlarla buluştu. 3-2


74. dakikada Kucka'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından filelere gitti. 4-2


90. dakikada gelişen Trabzonspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Onazi topa vurmakta geç kalınca meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan


Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Sosa (Vahid Amiri dk.46), Abdulkadir Ömür (Ekuban dk. 79 ?), Burak Yılmaz, Rodallega (Batuhan dk. 87 ?)


Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru, Nwakaeme


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Veigneau, Josue Sa (Koita dk. 81 ?), Sadiku, Pavelka, İlhan (Özgür Çek dk. 81 ?), Trezeguet, Eduok (Tarkan dk.77 , Diagne


Yedekler: Eray, Syam Ben Youssef, Tarkan, Hasan Bilal, Etham Erboğa, Hakan, Onur Ural, Uğurcan Yağızlı


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Eduok (dk. 30), Trezeguet (dk. 37) (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (dk. 43 ve 74), Rodallega (dk. 53 ve 72) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Sadıku, Eduok, Josue Sa, (Kasımpaşa), Kucka, Onazi (Trabzonspor)

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