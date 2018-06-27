Okullararası Kızlar Futsal Şampiyonasında finalde karşılaşacakları rakiplerinin kaza yapması üzerine Trabzon İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Trafik kazası geçiren rakibimizin morali bozuk, bu şartlarda kazansak bile mutlu olamayız” diyerek parkeye çıkmamış, böylece rakibi Trabzon Spor Lisesi, il şampiyonu olmuştu.

Bu davranışlarıyla Sportif Fair Play Davranış dalında 2017 Türkiye Olimpiyat Komitesi Fair Play Kutlama Mektubu’na layık görülen okulun müdür, öğretmen ve takım oyuncuları, önce Trabzon Valisi Yücel Yavuz’u ziyaret etti. Vali Yavuz, “Gençlerimizle gurur duyuyoruz, herkese örnek oldular” dedi.

Okul Müdürü Lütfiye Kul, Beden Eğitimi Öğretmeni Coşkun Kör ve Rehber Öğretmeni Cezmi Ilgaz’ın da katıldığı ziyarette konuşan İl Müdürü Birdal Öztürk de, “Böylesine kalbi güzel gençlerimiz varken geleceğimize umutla bakıyoruz. Onları, öğretmenleri ve velilerini yürekten kutluyorum” dedi. Gönüllerin şampiyonu olan takım oyuncularına çeşitli hediyeler verildi.

Trabzon Spor Lisesi Bayan Futsal Takımı oyuncularına, Çok Amaçlı Spor Salonunda oynadığı yarı final maçını kazandıktan sonra 1 Aralık 2017 tarihinde okula giderken yol kenarında motosiklet çarpmıştı. Olayda 2 sporcunun ayağı kırılmış, 1 sporcu kafasından darbe almış, bazı öğrenciler hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, 2 öğrenci de sinir krizi geçirmişti.

Kazadan 3 gün sonra oynanacak olan final maçına Trabzon Spor Lisesinin yedek ağırlıklı kadroyla maça çıkacağını öğrenen Trabzon İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımının öğrencileri aralarında toplantı yaparak maça çıkmama kararı almış, hükmen yenik sayılıp rakiplerinin şampiyon olmasını sağlamışlardı. Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımının şampiyonluk kupasını da Müdür Kul vermişti.