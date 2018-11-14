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Su borusu patladı, yolun bir kısmı çöktü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Tabakhane Köprüsü çıkışında, su borusunun patlaması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Tabakhane Köprüsü çıkışında, su borusunun patlaması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, tarihi Tabakhane Köprüsü'nün Tabakhane Camisi tarafındaki çıkışında bugün saat 16.15 sıralarında su borusunun patlaması sonucu yolun bir kısmı çöktü. Tabakhane Vadisi Peyzaj Projesi ve Boztepe Bağlantı Yolu inşaatı çalışmalarının sürdüğü sırada meydana gelen çökme nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.


Onarım çalışmaları devam ederken, yolun en kısa zamanda tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

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