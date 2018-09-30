Suat Hekimoğlu: “Türk boksunu layıkıyla yönetemeyen anlayış istifa etmelidir”

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda, 4 sporcusunun altın madalya kazanmalarına rağmen 8-17 Ekim tarihlerinde Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takım'a çağrılmadıkları için tepki koyan Hekimoğlu Trabzon Boks Kulüp Başkanı Suat Hekimoğlu, Türkye Boks Federasyonu'nu istifaya davet etti.

Sıkletlerinde ikincilik elde eden bazı sporcuların Milli Takım'a çağrıldıklarını savunan Hekimoğlu, "4 sporcumuz maalesef Avrupa boks şampiyonası milli takım kadrosuna çağrılmamıştır. İtirazımız üzerine ortaya sunulan gerekçe de ise 'döviz kuru' ardından ise 'derece yapmaya yakın sporcuların çağrıldığı' gibi komik sebepler açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu, boks federasyonunun yaptığı, ‘Suat Hekimoğlu sözlerinde samimi ise sporcuların konaklama masraflarını karşılarsa şampiyonaya getirelim” gibi kötü bir açıklama yaptığını belirterek, “Biz yıllardır hep sporun içindeydik ve yine hep içinde kalacağız. Hekimoğlu Trabzon Boks Kulübü'nün 4 Türkiye şampiyonu sporcusunu masraflarını karşılayarak hak ettikleri milli formayı giymelerini sağlayacağız. Son sözümüz ise Türk boksunu layıkıyla yönetemeyen anlayışın artık istifa ederek Türk boksunun önünü açmasıdır ”şeklinde konuştu.