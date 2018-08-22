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22 Ağustos 2018 14:58

Sümela Manastırı yolunda heyelan

Trabzon’un Maçka ilçesindeki şiddetli yağışların ardından Sümela Manastırı yolunda heyelan meydana geldi.

Sümela Manastırı yolunda heyelan

22 Ağustos 2018 14:58


Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış heyelanları da beraberinde getirdi. Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Heyelanın getirdiği toprakların yolu kapatması nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, Maçka Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ilçedeki 17 farklı noktada heyelan meydana geldiğini belirterek, “Maçka Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle ilçemizde 17 farklı meydana gelen heyelan ve taşkınlar müdahale ediyoruz. Şu anda 10 mahallemizin yolu açıldı. Akşam saatlerine kadar heyelan nedeniyle kapanan yollarımızı tekrar ulaşıma açacağız” ifadelerini kullandı.




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