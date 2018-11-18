Sümela'dan daha önce inşa edildi ama onun kadar bilinmiyor

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi sınırları içerisinde yer alan Vazelon Manastırı Sümela Manastırı'ndan çok daha önce inşa edilmesine rağmen onun kadar tanınmıyor.

Yaklaşık 100 yıldır kaderine terk edilen manastırın bugünkü görünümünde sadece yapı kalıntılarına rastlanıyor. Birinci katına merdivenle çıkılan ve buradan da küçük bir hole ulaşılan manastır için Maçka Belediyesi tarafından bir çalışma başlatıldı. Restore edilerek turizme kazandırılacağı günü bekleyen manastır için Kültür ve Turizm Bakanlığı bir proje çalışması başlatılırken, manastır için 2019 yılında ihale sürecine girileceği belirtiliyor.

Muhteşem doğa manzarasının tam ortasında yer alan Vazelon Manastırı'nın havadan çekilen görüntülerde kaderine terk edilmiş durumu gözler önüne serilirken, manastır zaman zaman definecilerin hışmına uğramaktan kurtulamamış.

Anadolu'nun ilk manastırlarından olan Vazelon Manastırı ilk kez restore edileceği belirtilirken, manastırın Millattan Sonra 270 yılında inşa edildiği tahmin ediliyor. Vazelon Manastırının yapılış tarihi kesin olarak bilinmediğini belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, “Tam tarihleme yapmamız mümkün değildir. Vazelon Manastırı'na dışarıdan bakıldığında 17-18. yüzyıl ortaçağ dönemi yapısı mimarisi görülür. Ancak temellerine indiğinizde yazıtlarına ve vaftiz kayıtlarına bakıldığında manastırın yapıldığı tarihlerin 4. yüzyıllara kadar erken hristiyanlıktaki ilk manastır örneklerine kadar indiği görülür. Manastırlar kompleks yapılardır. Bir köy gibi düşünebilirsiniz. Zaman içerisinde değişir yeni binalar eklenir, ihtiyaç duyuldukça yeni müştemilatlar yapılır ya da yıkılır. Dolayısıyla Vazelon Manastırı da Sümela Manastırı ile benzer şekilde bahsedilen süreçten geçmiş bir manastırdır. Vazelon Manastırı, çok ücra yol geçmez, kuş konmaz bir bölge gibi görünür. Halbuki 1927 yıllarına kadar Vazelon Manastırı'nın bulunduğu yer bölgenin, en hareketli sürekli kervanların geçtiği çevresinde meskûn köylerin bulunduğu bir yerdi. Maçka'nın en hareketli bölgesi neresidir diye sorulsaydı 1900 yıllara kadar Vazelon Manastırı'nın bulunduğu bölge bunlardan birisidir diye cevap vermek mümkündü" dedi.

"Diyebiliriz ki Vazelon Manastırı bölgedeki en eski manastırdır" ifadelerini kullanan Köse "Kayıtlar bunu böyle gösteriyor fakat tarihi yapılar zaman içerisinde değişti, yeni yapılar bir önceki katmanı örttüğü için Vazelon Manastırı ile ilgili alakalı tam bir tarihi bilgiyi kesinlikle söyleyemeyiz. Sadece ön görüyle tahminle yüzde yüz doğruluğu olamayacak şekilde Vazelon Manastırı'nın tahminen milattan sonra 270 yılında kurulduğunu Sümela Manastırı'nın Vazelon Manastırı'na, Kuştul dahil mum vergisi ödediğini dolayısıyla Sümela Manastırı'ndan daha eski olduğunu bilmekteyiz” diye konuştu.