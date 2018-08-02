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02 Ağustos 2018 10:56

Sümela’nın ziyarete kapalı olması ilgiyi ona çekti

Trabzon Atatürk Köşkü Müzesi bu sezon Temmuz ayında son 10 yılın en yoğun ziyaretçi dönemini yaşadı.

Sümela’nın ziyarete kapalı olması ilgiyi ona çekti

02 Ağustos 2018 10:56

Ziyaretçilerin yüzde 80’lik kısmı Körfez ülkelerinden gelen turistler oluştururken müzeyi hafta içi 2 binin üzerinde hafta sonu ise 3 binin üzerinde kişi ziyaret ediyor.


Müze, bu yılın Temmuz ayı verilerine göre yaklaşık 80 bin rakamıyla son 10 yılın en yoğun ziyaretçisini ağırlarken ziyaretçilerin yüzde 80’lik kısmını ise Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor.


Sümela Manastırı’nın 3 yıldır ziyarete kapalı olmasından dolayı Trabzon’daki turizm şirketleri ilk tercih yerlerine Atatürk Köşkü Müzesi’ni koyarken, müzeyi yerli ziyaretçilerin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, İran gibi ülkelerden gelenler geziyor. Müzeyi gezen Avrupalı turist oranı ise yüzde 2 ’lerde olduğu belirtilirken bu oranın önceki yıllara göre az olduğu öğrenildi.




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